Автомобили подешевеют? Надежда есть, но...

Вполне возможно, что эпоха доступных автомобилей подошла к концу.

Кризис на мировом авторынке

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В последнее время цены на автомобили выросли так, что скоро для покупки железного коня придется брать ипотеку. Это, конечно, штука, но в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Пять лет назад ежегодный выпуск автомобилей достигал 97 миллионов в год, и это вселяло надежды на то, что автомобиль уже окончательно превратился из разряда роскоши в нечто повседневное и доступное, примерно как стиральная машина или мобильный телефон. Сейчас уже мало кто вспомнит стоимость мобильников в 90-е годы прошлого века, а тогда цена на них доходили до нескольких тысяч долларов. При этом технические характеристики первых мобильных телефонов сильно отличались от того, что мы имеем сейчас.

Кризис на автомобильный рынок пришел вместе с коронавирусом, точнее, в связи с локдаунами, которыми сопровождалась борьба с пандемией. Производство автомобилей в мире в 2020 году упало на рекордные 20 миллионов штук и составило лишь 77 миллионов. Это вызвало товарный дефицит практически во всех странах, и цены на автомобили пошли вверх. Россия тоже не избежала этой участи.

Рост реальных цен на автомобили у нас удивительным образом совпал с ростом цен в США.

Что дальше?

Увеличится ли выпуск автомобилей и выйдут ли рынки хотя бы на доковидный ­уровень?

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Во‑первых, производство автомобилей сильно зависит от международного разделения труда.

В типичном автомобиле содержится в среднем 30 тысяч компонентов, если считать всё детально. Эти компоненты производятся в разных странах на разных континентах и доставляются на конвейерное производство. Несложно понять, что сбой в поставке комплектующих может вызвать и вызывает остановку производства. А конвейер легко остановить, но тяжело запустить. Некомплектные автомобили попросту стоят на открытых площадках и ждут того момента, когда недостающие комплектующие наконец-то появятся.

Во‑вторых, сбои в поставках комплектующих вызваны системными факторами, которые очень сложно предугадать.

Например, в Китае объявляют локдауны целых городов в связи с очередной вспышкой коронавируса. Сколько продлится такой локдаун, не знает никто, а комплектующие, сидя дома на удаленке, производить невозможно. В результате происходит сдвиг очереди на производство конкретного компонента, который, как эффект домино, вызывает остановку сборочных производств автомобилей по всему миру. Конечно, почти любой компонент можно заменить, можно найти другого поставщика, но на это нужно время и дополнительные расходы.

В‑третьих, рынок логистики тоже лихорадит. Цена доставки одного 40‑футового морского контейнера из портов Китая в порты США доходила до 18 тысяч долларов! Можете оценить, сколько к стоимости товара теперь добавляет стоимость доставки.

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И к нам идут такие же контейнеры — например, с китайскими шинами. Вот почему они резко подорожали.

Но даже если заказчик готов заплатить за контейнер, ему придется встать в очередь — свободных контейнеров либо нет, либо порты перегружены, поскольку исполняют накопившиеся заказы. Ждать можно месяц, два... Это тоже оказывает сильное влияние на автопроизводителей, так как теперь совершенно непонятно, какие складские запасы необходимо делать для того, чтобы застраховаться от рисков доставки компонентов с опозданием.

Всё это приводит к сокращению производства автомобилей и общему возрастанию издержек, которые выливаются в рост цен.

Чего ждать?

Международные аналитики прямо заявляют, что цены на новые авто уже не опустятся и будут постепенно расти, а производство в лучшем случае зафиксируется на отметке 80 миллионов штук в год.

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Конечно, не всё так печально. В нашей стране есть производственные мощности и, чисто теоретически, можно выпускать достаточное количество машин — при разумном подходе, организации производства комплектующих ирасширении кооперации с дружественными странами.

Кроме того, на помощь, как обычно, придут новые кредитные продукты. Но как скоро сложится это сложный пазл — загадка.

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