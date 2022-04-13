Эксперт рассказал, какие перемены ждут отечественный авторынок

Что будет с ценами, появятся ли в России новые автомобили и многое другое.

Ситуация на авторынке России по ряду известных причин серьезно изменилась за последние полтора месяца. О перспективах в этой сфере рассказал изданию 5-tv.ru зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Что будет с ценами на автомобили

Резкое падение курса рубля в конце февраля и введение антироссийских санкций вызвали заметный рост стоимости автомобилей в России, особенно премиальных. Но это временная ситуация, считает эксперт.

Подорожание всегда тормозит спрос, то есть покупательскую способность. Поскольку она у нас сейчас невысокая, люди не готовы покупать по новым ценам, продавцам придется их снижать. Часть автосалонов уже публикует предложения о скидках, что является завуалированным снижением цен, но это не является чем-то принципиально новым. Хотя и будут попытки продать подороже, однако они упрутся в отсутствие спроса.

При этом, по мнению эксперта, снижение курса валют вызовет снижение цен не сразу, по причине его нестабильности. Но через какое-то время рынок сам себя урегулирует.

Автомобили не исчезнут

Запрет на поставку авто некоторых брендов вовсе не означает их полного исчезновения с российского рынка. Непреложный закон — спрос всегда рождает предложение. Если есть люди, готовые за этого платить, значит появятся способы поставки автомобилей покупателям.

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В любом случае, когда заканчивается первичный рынок, растет интерес к вторичному. Поэтому сценарий, при котором машин совсем не будет, нереален. Кроме того, мы находимся на территории Таможенного союза, и автомобили могут завозить из Армении и Казахстана. Однако новые логистические цепочки приведут к некоторому удорожанию автомобилей и увеличению сроков поставок. Часть автосалонов в России переориентируются на другие марки авто и на сектор подержанных автомобилей, подчеркнул эксперт.

Спрос на б/у

В ближайшее время можно ожидать дальнейшего увеличения такого спроса из-за экономических проблем и сложностей в логистике. Часть людей в России воспринимают автомобили как вложение средств из-за того, что автомобили дорожали и до событий на Украине. Поэтому будут покупать то, что сейчас есть на рынке.

Эксперт назвал два условия, при которых автомобили в России подешевеют.

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