Строится первый порт для летающих автомобилей — журнал За рулем

Строится первый порт для летающих автомобилей

Всего Urban-Air Port планирует построить более 200 таких площадок по всему миру в течение следующих 5 лет.

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UrbanAir Port открыла свой первый демонстрационный сайт AirOne, на котором представлен интеллектуальный вертипорт. В компании уверены, что их летающие автомобили AirOne Vertiports произведут революцию в сфере авиаперевозок.

UrbanAir Port планирует построить национальную сеть AirOne Vertiports по всей Великобритании. Первый AirOne Vertiport откроется скоро в Ковентри. Кстати, проект поддерживается правительством Великобритании, и это позволит сдвинуть дело с мертвой точки.

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Благодаря компактным размерам вертипортов они могут строиться где угодно. В том числе в воздухе и на воде, на вершине небоскреба и, конечно же, просто на земле.

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«Открытие AirOne — это знаменательный момент, начало новой эры транспорта, эры нулевого уровня выбросов и путешествий без пробок, что сделает людей более здоровыми и счастливыми. У автомобилей есть дороги. У поездов есть рельсы. У самолетов есть аэропорты. Теперь у eVTOL есть UrbanAir».

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Фото, видео: UrbanAir Port

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