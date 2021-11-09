Названа стоимость полета на аэротакси в России

Сначала речь шла о цене всего в 20 рублей за километр, но теперь ее увеличили в несколько раз.

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Аэротакси могут появиться в нашей стране уже через пару лет — согласно планам компании Hover, это должно произойти в 2023–2025 годах. Стоимость же поездки на них составит примерно 200 рублей за километр, рассказал генеральный директор компании Hover Александр Атаманов.

Hover разрабатывает собственное аэротакси и занимается этим с 2019 года. К сегодняшнему дню проект оценивается в 30 млн долларов, и вложились в него такие люди, как, например, предприниматель Исмаил Ахметов и сооснователь Qiwi Сергей Солонин, а также фонд Starta Ventures.

«Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до „Москвы-Сити“ можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 рублей за километр», — цитирует ТАСС слова Александра Атаманова.

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Стоимость полета складывается из цены электричества, аренды стоянок, техобслуживания и ряда других факторов.

В данный момент разработка аэротакси находится на этапе тестирования. Оно может подниматься на высоту до 150 м и перемещаться со скоростью до 200 км/ч с 300-килограммовым грузом на борту. Дальние полеты пока исключены, так как заряда батарей дрону хватает только на 20 минут. Кстати, заряжать их можно от бытовой электросети (за 8 часов до 100%) или от станции быстрой зарядки (за 40 минут до 100%).

Фото: Hover