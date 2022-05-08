У него 10 колес, подвеска на листовых рессорах и великолепная решетка LoneStar.

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Очень немногие грузовики привлекали внимание так, как International LoneStar. Он отличается изогнутой решеткой радиатора, и эта решетка в точности была воссоздана у деревянной масштабной копии автомобиля.

Мастер, ведущий канал Woodworking Art на YouTube, отметил в описании, что это первая его попытка сделать масштабную модель тягача, причем не какого-нибудь квадратного представителя класса, а обтекаемого LoneStar, имеющего множество мелких деталей.

Видео длится всего несколько минут и состоит из нарезки различных работ, но в описании видео говорится, что на проект было потрачено «много времени, и каждая деталь обрабатывалась тщательнейшим образом». Мастер даже сделал модели работающую рессорную подвеску.

International LoneStar был представлен в 2009 году, но даже 13 лет спустя его дизайн впечатляет.

А здесь вы можете посмотреть, как создавался грузовик другим мастером — это туристический ГАЗ-66.

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Фото, видео:

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