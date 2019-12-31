33 минуты релакса: видеосборка уникального ГАЗ-66

Получившаяся детальная модель ГАЗа выглядит как настоящая.

Наверняка вы когда-то собирали масштабные модельки. Этот процесс сложен, но увлекателен. И чем сложнее и детальнее модель, тем больше радует результат.

Появилось видео сборки модели кемпера на базе легендарного внедорожного военного грузовика ГАЗ-66 — надежной рабочей лошадки, проверенной временем и по сей день ездящей по нашим дорогам.

ГАЗ-66 был снят с производства более двадцати лет назад, но до сих пор используется для самых разных целей: и как база для буровых установок, и как грузовик в местностях без дорог, и как автомобиль для перевозки людей.

Модель в масштабе 1:35 имеет невероятную детализацию. Мастер воспроизвел даже ржавчину на кузове, грязь и другие признаки частого использования автомобиля, благодаря которым модель обретает особое очарование.

В видео показаны некоторые секреты создания деталей подобных моделей: колес, груза и прикрывающего его брезента, деревянного фургона и так далее.

Если у вас есть 33 минуты свободного времени, вы не потратите их зря. Это видео буквально успокаивает и доставляет удовольствие.

Что нужно знать о масштабных моделях автомобилей, чтобы коллекционировать их правильно?

Фото, видео: YouTube