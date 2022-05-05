Китайский Foton хочет создать производство в России — журнал За рулем

Китайский Foton хочет создать производство в России

Выпускать там планируется реализуемые на местном рынке пикапы Foton Tunland и грузовые модели серии S.

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Китайская государственная автомобилестроительная Beiqi Foton Motor Co. (Foton Motor, Foton) планирует локализовать в России производство пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на отчетность российского представительства компании ООО «Фотон Мотор».

Сейчас в России компания продает среднетоннажные грузовики серии S (S085 полной массой 8,5 тонны, S100 — 10 тонн, S120 — 12 тонн), тягач Auman, а также внедорожник Sauvana и пикап Tunland.

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Чтобы получить максимальную прибыль, необходимо локализовать производство в нашей стране. Для этого будет заключен долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем, говорится в пояснениях к отчетности китайской компании. С каким именно — не уточняется.

Также в России продолжатся продажа запчастей и гарантийное обслуживание автомобилей китайского бренда.

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Известно, что кабинами китайского автопроизводителя комплектуются среднетоннажные грузовики Валдай Next, серийное производство которых было налажено в 2021 году на мощностях «Группы ГАЗ». Из чего, предположительно, можно сделать вывод, что планируется сотрудничество именно с «Группой ГАЗ», хотя там не стали комментировать эту информацию.

Согласно Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Foton за 2021 год в России невелики: было реализовано всего 37 автомобилей против 135 единиц в 2020 году (-37%).

Фото: «За рулем»

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