В ФРГ предупредили о дефиците бензина из-за санкций

Особенно непросто придется Восточной Германии, считает министр экономики Роберт Хабек.

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Нефтяное эмбарго в отношении России, вероятно, окажет огромное влияние на стоимость топлива в Германии, причем основные проблемы возникнут в Восточной Германии, заявил министр экономики страны Роберт Хабек.

«В случае немедленного прекращения импорта сырой нефти из России мы не можем гарантировать, что поставка топлива на заправки будет бесперебойной. Возможны также резкие скачки цен. Но это не означает, что мы как страна, как нация скатимся к нефтяному кризису», — отметил министр.

На «перестройку» дали шесть месяцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 4 мая, представила новый план экономических санкций против России. Основное — полный запрет на импорт всей российской нефти. Поставки российской сырой нефти должны быть прекращены в течение шести месяцев, а импорт нефтепродуктов — к концу года.

За эти полгода ЕС, а вместе с ним и Германия, должны пересмотреть сложную структуру нефтепереработки и логистики.

В 2021 году 35% импорта сырой нефти в Германии приходилось на Россию: одна треть доставлялась по морю в Западную Германию, две трети — по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте в Бранденбурге и Лойне в Саксонии-Анхальт.

Французская нефтяная группа Total, управляющая НПЗ Лойна, заявила, что сможет обойтись без российской нефти к концу 2022 года. Завод производит 3 млн тонн бензина в год для примерно 1300 заправочных станций в Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Проблема в Восточной Германии

По словам Хабека, основная проблема в НПЗ «PCK» в Шведте. Дело в том, что PCK покрывает около 25% потребностей Германии в сырой нефти и на 91,67% принадлежит российской «Роснефти».



Завод перерабатывает 12 млн тонн сырой нефти в год, или 220 000 баррелей в день (бензин, дизельное топливо, мазут). Он снабжает топливом почти 90% заправок Берлина и Бранденбурга.

Таким образом нефтеперерабатывающему заводу PCK потребуются другие поставщики сырой нефти, а сырье доставят из других частей Германии поездами или грузовиками, что приведет к дополнительным расходам. С технической точки зрения возможна альтернативная поставка на НПЗ Шведт танкерами через порты Росток и Гданьск.

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«Большой вопрос в том, готова ли „Роснефть“, как российский владелец НПЗ, перерабатывать „чужую“ нефть. Если нет, то единственный вариант — национализировать НПЗ», — считает Иоахим Рагниц, замглавы дрезденского филиала института IFO, чьи слова приводит немецкое издание Auto Motor und Sport.

Помимо дорогих поставок танкерами, нефть из других стран значительно дороже. Так, североморский сорт «Брент» или американский WTI стоят на 30 долларов за баррель (159 л) больше, чем российский «Урал». Всё это вызывает стремительный рост цен на топливо в стране — стоимость бензина скоро может превысить отметку в 3 евро за литр.

Фото: Dpa/picture-alliance