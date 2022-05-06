В России сильно подорожали автомобили Geely

Это первый рост цен за последние три месяца, прибавку получили все представленные в нашей стране автомобили.

Китайский производитель Geely поднял цены на свои автомобили от 42 до 55%, сообщает сайт «Цена Авто».

Больше всех подорожал кроссовер Tugella — на 1 330 000 рублей, и цены на него теперь варьируются от 4 099 990 до 4 199 990 рублей.

Цены на остальные автомобили выглядят так:

Atlas — от 2 228 990 до 2 797 990 рублей (прибавка от 752 000 до 906 000 рублей)

Atlas Pro — от 2 758 990 до 3 328 990 рублей (прибавка от 889 000 до 1 029 000 рублей)

Coolray — от 2 299 990 до 2 659 990 рублей (прибавка от 813 000 до 873 000 рублей).

Согласно статистике AEB, в первом квартале этого года было продано 5543 новых автомобиля Geely, что на 59% больше, чем за январь-март 2021 года.

В Росcии ожидают новый китайский кроссовер марки Chery.

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Фото: dpa/picture-alliance