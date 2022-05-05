В Россию привезли новый китайский кроссовер — журнал За рулем

В Россию привезли новый китайский кроссовер

Компактный SUV Chery Omoda 5 можно было увидеть в Москве.

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Новинку Chery показали в столичном арт-центре «Хлебзавод» еще 16 апреля, пишет издание «Китайские автомобили». Но информации о мероприятии крайне мало.

В пресс-службе Chery изданию подтвердили, что машину можно было увидеть в один из апрельских дней в рамках маркетингового мероприятия по изучению спроса.

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В Россию привезли новый китайский кроссовер

Фары у новинки многоярусные, узкие светодиодные дневные ходовые огни сливаются с хромированной полоской над решеткой радиатора, а там, где обычно находятся противотуманки, у автомобиля расположен основной блок фар.

Название Omoda составное: «О» означает «совершенно новый», а «moda» говорит само за себя. Яркими акцентами новинки являются гигантская сетчатообразная решетка радиатора в виде перевернутой трапеции без рамки и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски необычной формы.

В Россию привезли новый китайский кроссовер

Размеры Chery Omoda 5 (длина, ширина, высота) составляют: 4400 x 1830 x 1588 мм, колесная база — 2630 мм.

В Россию привезли новый китайский кроссовер

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В Китае Chery Omoda 5 оснащен турбированным двигателем 1.6T, мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. На первом этапе будут доступны только переднеприводные автомобили.

В Китае продажи новинки Chery Omoda 5 запланированы на июнь этого года. О планах в России пока ничего не известно.

Фото: Chery

В Россию привезли новый китайский кроссовер

Компактный SUV Chery Omoda 5 можно было увидеть в Москве.

В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331415В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331416В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331417В Россию привезли новый китайский кроссовер
В Россию привезли новый китайский кроссовер

Компактный SUV Chery Omoda 5 можно было увидеть в Москве.

В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331417В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331415В Россию привезли новый китайский кроссовер — фото 1331416В Россию привезли новый китайский кроссовер
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