Китайских машин в России станет еще больше — журнал За рулем

Китайских машин в России станет еще больше

Об этом заявил посол КНР в России.

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В самом скором времени китайские автомобили нарастят долю на российском рынке, пообещал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Также он отметил, что такие производители, как Great Wall и Chery, уже демонстрируют хорошие рыночные показатели.

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Посол отметил растущую популярность автомобилей Great Wall, Chery и других китайских производителей, которые выпустили немало популярных моделей.

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«В частности, Great Wall Haval и другие ходовые модели пользуются большой симпатией и широким признанием у российских покупателей. В последние годы китайская автомобильная промышленность быстро развивается, — цитирует посла ТАСС. — Китайские автомобили, отличающиеся высоким качеством, выгодным соотношением цены и качества и большой номенклатурой моделей, в некоторых планах уже превзошли своих зарубежных конкурентов. Китайские автомобильные компании будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж».

Фото: Haval

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