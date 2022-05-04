В портах Бельгии застряли 4,9 тыс. авто, предназначенных для РФ — журнал За рулем

В портах Бельгии застряли 4,9 тыс. авто, предназначенных для РФ

Власти страны рассказали, какая судьба их ждет.

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Таможенная служба Бельгии подсчитала точное число застрявших в портах контейнеров и автомобилей, предназначенных для России, — 2980 и 4876 соответственно. После вступивших в силу санкций ЕС они проходят проверку или оказались заблокированными, рассказали в ведомстве агентству РИА Новости.

876 автомобилей были задержаны — это дорогие машины, стоимость которых превышает 50 тысяч евро и экспорт которых из Евросоюза в РФ запрещен в рамках антироссийских санкций.

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Все грузы были отправлены из страны-поставщика до вступления в силу санкций, но прибыли они в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать. Грузы останутся заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения, рассказал агентству представитель таможенного ведомства Бельгии.

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На сегодняшний день Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций против РФ с 24 февраля, когда началась российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет санкций ожидается 10 мая, пока неясно, что в него войдет.


Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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