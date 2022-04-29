Компания СКФ (подшипники) заявила о дальнейшем присутствии в России

Недавно руководство шведской группы компаний SKF сообщило о подготовке планов по прекращению операционной деятельности в России. Однако все не так просто.

Материалы по теме Производитель подшипников SKF уходит из РФ. Но не совсем (Обновлено)

Напомним, шведская компания SKF — один из крупнейших производителей подшипников, в том числе и для автомобилей. Эти автокомпоненты очень популярны на рынке запчастей в России, но весь их объем импортировался. У компании с 2010 года действует завод в Тверской области, но производит он подшипники только для железнодорожного транспорта. Несмотря на заявленный уход шведского представительства компании «СКФ», производство буксовых кассетных подшипников для подвижного железнодорожного состава в Твери останавливаться не будет.

С 2021 года SKF активно прорабатывала проект производства деталей для первичной комплектации автомобилей АВТОВАЗ и Renault. Проект по открытию новой производственной площадки пока приостановлен, но по мере изменения ситуации команда ООО «СКФ» рассматривает возможность открытия производственной линии в Твери или других производственных кластерах , рассказали «За рулем» в российском представительстве компании.

С 2008 года у ООО «СКФ» существует глобальный контракт с Альянсом «Рено-Ниссан». В связи с этим для команды ООО «СКФ» важной задачей является бесперебойное обеспечение поставок для конвейеров, подчеркнули в российском представительстве компании.

Материалы по теме Минпромторг дал автоконцернам время до июня. Чтобы определиться (Обновлено)

«Данное сотрудничество позволяет использовать, оптимизировать и сочетать разные каналы поставки, производственные площадки, как это часто бывает между двумя глобальными компаниями. Собственно, по этой схеме мы и пойдем. Также мы находимся в постоянном контакте с Минпромторгом РФ по данному вопросу и планируем исполнить обязательства в рамках СПИК», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ООО «СКФ».

На данный момент складские запасы заполнены, и необходимые компоненты в обычном режиме поставляют клиентам, заверили в ООО «СКФ». Также представители компании в беседе с «За рулем» отметили, что во втором квартале этого года, как только необходимые договоренности будут достигнуты, они подробнее осветят свои планы относительно дальнейшего ведения бизнеса.

Что касается производителей шин, то не все, кто заявил о приостановке деятельности в России, действительно это сделали.

«За рулем» теперь можно читать и в Viber.

Фото: Depositphotos