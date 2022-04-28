Минпромторг дал автоконцернам три месяца. Чтобы определиться

Нельзя держать страну в подвешенном состоянии. Если не определятся, на этот случай решение есть, заверил глава ведомства Денис Мантуров.

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Сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, власти приготовили план возможной замены места этих концернов другими игроками, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом компаниям стоит поторопиться с принятием решений, иначе будет введено внешнее управление.

«Мы пригласим других производителей, и такие планы есть. Мы неактивно это сегодня обсуждаем, потому что это некорректно. То есть понятно — месяц, два, три — на решение логистических проблем, как говорят коллеги. А если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает спецоперация и на них давит их политическое руководство, — мы ждать точно не будем. Когда мы говорили — внешнее управление, в том числе будут применены такие решения», — передает ТАСС его слова.

Министр отметил, что некорректно просто держать страну в состоянии раздумья: «захотим — уйдем, захотим — не уйдем». Нельзя подвергать рынок рискам, нельзя, чтобы он проваливался на десятки процентов.

Минпромторг «настоятельно предложит» варианты по продолжению работы иностранного бизнеса в РФ или выхода из него. Например, допустимо отдать управление бизнесом местному менеджменту, как поступил Daimler по отношению к своему грузовому подразделению, передав его в управление менеджменту КАМАЗа.

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При этом китайские и корейские производители — Haval, Kia и Hyundai — продолжают сборку автомобилей в России, отметил министр.

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Напомним, о приостановке производства и поставок автомобилей сообщили Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck.