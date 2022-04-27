Правительство обязало автоконцерны сохранить штат сотрудников

Только в этом случае им будет скомпенсирован утилизационный сбор. В ситуации простаивающих заводов эта компенсация для автомобильных компаний очень важна.

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Правительство РФ направило требование в адрес действующих в России автоконцернов сохранить численность сотрудников на уровне 90% от показателей 2021 года, об этом сообщает Коммерсант. Только в случае выполнения этого условия прозводитель может претендовать на компенсацию утильсбора. Напомним, утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится брендами за все импортированные и произведенные в РФ машины.

Утильсбор позволяет ежегодно пополнить бюджет страны примерно полтриллиона рублей — для примера, в 2021 году суммарно было собрано 513,8 млрд рублей. Однако чистым доходом можно считать лишь 130,4 млрд рублей, собранных именно с импорта, поясняет источник. Суммы серьезные, но компенсации автоконцернам, заключившим специнвестконтракты (СПИК), тоже были немаленькими — в 2020 году компенсация всем автокомпаниям (включая АВТОВАЗ) составила свыше 40 млрд рублей.

Традиционно компенсация за первый квартал перечислялась в конце февраля, но в этом году этого не произошло; источник ставит это в зависимость от начала спецоперации на Украине. В этом году, по предварительным данным, компенсация будет перечислена в мае — месяце, когда компании должны уже выплачивать сам утильсбор. Это ставит компании в затруднительное положение (а отдельные — в критическое), ведь иных доходов, помимо компенсаций, при простаивающих российских заводах у них практически нет.

При этом пока непонятно, будет ли утильсбор скомпенсирован в дальнейшем, если какой-либо завод перезапустится, но компания-владелец не подпишет требующееся сейчас обязательство по сохранению сотрудников.

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Опрошенные источником эксперты сходятся во мнении, что чисто экономически сохранение 90% российского штата для автоконцернов невозможно, и Минпромторг пошел на административную (не экономическую) меру, чтобы гарантировать рабочие места вне зависимости от цены такого решения для автопрома. По данным источника, лишь несколько заводов пока не подписали допсоглашение о сохранении штата.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС