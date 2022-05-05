На штрафстоянке случайно нашли коллекционный Ferrari

Этот символ 1980-х годов гниет под открытым небом где-то в Дмитровском районе Московской области.

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Фотографии суперкара, находящегося на одной из штрафстоянок Подмосковья, были опубликованы в ВКонтакте сообществом «Автонаходки». Это Ferrari Testarossa — один из узнаваемых символов 1980-х годов.

Сколько автомобиль находится на штрафстоянке — неизвестно. Возможно, несколько лет. Судя по тому, что у суперкара нет номеров и его, несмотря на высокую стоимость, никто так и не забрал, у машины могут быть проблемы с таможней.

Ferrari Testarossa выпускался с 1984 по 1991 годы, заменив в модельном ряду Ferrari Berlinetta Boxer. Он оснащался 12-цилиндровым мотором объемом 5 литров и мощностью 390 л.с. Всего за восемь лет было продано 7177 экземпляров Ferrari Testarossa.

Каких только чудес не случается — вот, например, автомобиль, ездящий на кофе.

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Фото: ВКонтакте