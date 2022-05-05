Посчитали, во сколько обойдется самая дешевая машина за 5 лет — журнал За рулем

Посчитали, во сколько обойдется самая дешевая машина за 5 лет

В расчеты включены расходы на топливо, страхование, техобслуживание, зимние шины и транспортный налог.

Материалы по теме
Как грамотно сэкономить на ТО — секреты опытного автомеханика

Самым доступным автомобилем в России остается Lada Granta — на данный момент рекомендованная розничная цена нового седана в комплектации Standard с 90-сильным восьмиклапанником объемом 1,6 л и механической коробкой передач составляет 727 900 рублей. Цена.Авто, используя собственный калькулятор оценки стоимости владения, сообщает, что один километр пробега на такой машине обойдется в 7 рублей 40 копеек.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Цифра, конечно, усредненная — она получена из расчета, что регионом эксплуатации будет Москва или Московская область, возраст владельца будет составлять 35 лет, а его водительский стаж — 10 лет. За месяц его расходы на автомобиль, если принять за основу вышеуказанную цену километра пробега, составят 12,3 тыс. рублей.

Материалы по теме
5 простых операций, которые помогут сэкономить на ремонте

А за пять лет, при условии, что он проедет за это время 100 000 километров, владелец потратит 737,7 тыс. рублей — то есть фактически столько же, сколько стоила новая машина. В эту сумму включены все основные расходы: 65% уйдет на оплату топлива, порядка четверти (23%) — на страхование (при условии, что обязательно есть каско), 9% от суммы вы отдадите на техобслуживание автомобиля, а оставшиеся 3% — на зимние шины и транспортный налог.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать
Isuzu Mu-X: рама, дизель, автомат и part-time
Opel Combo Life: запчасти, ремонт, подвеска, автомат, расход

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров515
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: