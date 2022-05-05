Посчитали, во сколько обойдется самая дешевая машина за 5 лет

В расчеты включены расходы на топливо, страхование, техобслуживание, зимние шины и транспортный налог.

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Самым доступным автомобилем в России остается Lada Granta — на данный момент рекомендованная розничная цена нового седана в комплектации Standard с 90-сильным восьмиклапанником объемом 1,6 л и механической коробкой передач составляет 727 900 рублей. Цена.Авто, используя собственный калькулятор оценки стоимости владения, сообщает, что один километр пробега на такой машине обойдется в 7 рублей 40 копеек.

Цифра, конечно, усредненная — она получена из расчета, что регионом эксплуатации будет Москва или Московская область, возраст владельца будет составлять 35 лет, а его водительский стаж — 10 лет. За месяц его расходы на автомобиль, если принять за основу вышеуказанную цену километра пробега, составят 12,3 тыс. рублей.

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А за пять лет, при условии, что он проедет за это время 100 000 километров, владелец потратит 737,7 тыс. рублей — то есть фактически столько же, сколько стоила новая машина. В эту сумму включены все основные расходы: 65% уйдет на оплату топлива, порядка четверти (23%) — на страхование (при условии, что обязательно есть каско), 9% от суммы вы отдадите на техобслуживание автомобиля, а оставшиеся 3% — на зимние шины и транспортный налог.

Впрочем, есть ведь и варианты сэкономить — например, на переобувке мы насчитали целых три.

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Фото: АВТОВАЗ