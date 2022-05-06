Shell продает сеть автозаправок в России

Покупателем может стать «Лукойл».

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Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, пишет Forbes со ссылкой на источник в англо-голландской компании.

Сделка пока не подписана, ее детали обсуждаются. Shell намерена продать все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. Покупателя сотрудникам Shell не назвали.

В Shell подтвердили изданию, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами», отметив, что приоритетом для Shell являются безопасность и благополучие сотрудников.

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В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе. На нефтяном рынке говорят, что положение АЗС сейчас непростое — производство нефтепродуктов падает, бизнес низкомаржинален. Впрочем, есть и иная точка зрения: биржевые цены на бензин упали, и в результате бизнес стал очень прибыльным. Среди наиболее вероятных покупателей бизнеса Shell эксперты видят «Лукойл». В самой компании эту информацию комментировать не стали.

Сложность в том, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов, вместе с долгами. Кредиты ООО «Шелл нефть», на балансе которого находятся АЗС и завод, составляют 9 млрд рублей, сообщат издание.

Некоторые компании сначала заявляют об уходе из России, а потом ищут способы, чтобы остаться.



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Фото: Unsplash