Эксперты рассказали, как безопасно перевезти вещи на дачу — журнал За рулем

Эксперты рассказали, как безопасно перевезти вещи на дачу

Почти каждая поездка на природу требует перевозки грузов разного веса, габаритов и хрупкости.

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Однако не все знают, как правильно организовать транспортировку, чтобы не повредить ни саму вещь, ни салон или кузов автомобиля. Полезными советами по правильной транспортировке поделились эксперты онлайн-площадок СберАвто и ВсеИнструменты.ру.

Оцените возможности автомобиля

Перед загрузкой автомобиля важно правильно распределить вес груза: это важно, чтобы избежать быстрого расхода топлива, смещения центра тяжести и потери управления. У каждой модели авто есть свои ограничения по весу, указанные в руководстве по эксплуатации. Не стоит сразу брать большое количество стройматериалов, садового инвентаря и мебели, особенно если в салоне будут находиться пассажиры.

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Лучше всего перевозить небольшие предметы, которые не выступают за пределы автомобиля более чем на 1–2 м по длине и 40 см по ширине. Если груз больше, он будет считаться крупногабаритным и его нужно будет обозначать специальными знаками и светоотражателями.

Не пренебрегайте безопасностью

Стоит быть осторожными с элементами мебели, а также большими металлическими и фанерными листами: закрепленные снаружи, при большой скорости они могут создавать сильное воздушное сопротивление. А если ящики, доски, велосипеды ограничивают водителю обзор и затрудняют управление транспортом, то следует поменять положение на более безопасное или перевезти другим способом.

Учитывайте специфику грузов

Большинство вещей, которые могут понадобиться на даче, помещаются в салон легкового автомобиля. Так, садовые инструменты лучше перевозить в отдельной сумке или контейнере в салоне авто; для рассады и удобрений хорошо использовать высокие емкости и отдельные закрывающиеся пакеты.

Стройматериалам лучше выделить отдельное место в салоне авто или на крыше. Доски и фанеры нужно связывать вместе с помощью простых веревок или тросов. Сыпучие и жидкие материалы должны храниться в герметичных емкостях. Для сохранения чистоты следует постелить в салоне бумагу или старую одежду, а сами стройматериалы обернуть пленкой.

Полки, ящики, крупные элементы лучше всего завернуть в пленку или куски ткани — так они и сами не поцарапаются, и не повредят обивку салона.

Не забудьте о полезных аксессуарах

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Это: органайзер в багажник (чтобы вещи не разлетались по автомобилю); стяжные ремни (чтобы быть уверенным, что груз надежно закреплен), хозяйственная сумка из полипропилена; пищевая пленка (можно оборачивать острые углы вещей). Пригодится при перевозке также байковое одеяло или жесткий плед. Чтобы вещи не касались друг друга и не упирались острыми углами в детали салона, их можно проложить большим жестким одеялом.

Фото: Depositphotos

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