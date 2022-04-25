Ремонт и сервис: чего мы опасаемся и от чего готовы отказаться? Исследование

Эксперты узнали, как изменились намерения россиян в связи с текущей рыночной ситуацией.

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Как часто в текущем году автовладельцы планируют пользоваться услугами автосервисов с учетом рыночной ситуации и чего они в этом плане опасаются, решили узнать эксперты Авито Авто.

Наши тревоги и опасения

В результате проведенного в апреле опроса выяснилось, что 57% автовладельцев ожидают сложностей с ремонтом из-за нехватки комплектующих и запчастей. При этом заранее запастись необходимыми расходниками решили только 17% опрошенных автовладельцев.

71% респондентов ожидают в будущем подорожания комплектующих и расходных материалов для автомобиля (масло, жидкости. фильтры, свечи зажигания, шины и т. д.). Поэтому 42% автомобилистов собираются вложиться в ремонт своего автомобиля в ближайшее время, пока комплектующие доступны.

49% считают, что в профессиональных сервисах вырастет стоимость обслуживания автомобиля, поэтому 43% планируют перейти к ремонту у частных мастеров.

Какими услугами продолжат пользоваться водители

35% продолжат приезжать на автомойку так же часто, как раньше, еще 26% практически ею не пользовались и не планируют начинать. 26% собираются реже пользоваться услугами автомойки, а 11% — вовсе от нее отказаться и мыть машину самостоятельно.

61% продолжит пользоваться услугами шиномонтажа с той же частотой, как и раньше, а 13% меняли и продолжают менять колеса самостоятельно. 6% автовладельцев готовы отказаться от профессиональной «переобувки», хотя раньше пользовались этой услугой.

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13% хотят сократить свои траты и отказаться от чистки автосалона, больше трети опрошенных и раньше не пользовались этой услугой, а 27% продолжат пользоваться услугами автохимчистки.

50% автомобилистов для решения мелких задач (замена масла, жидкостей, фильтров и т. д.) будут приезжать на сервисы с той же частотой, что и раньше. 20% собираются пользоваться этими услугами реже, а еще 20% уже выполняют такое обслуживание автомобиля самостоятельно.