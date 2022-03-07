Эксперты назвали страны, где кроссоверы стоят дороже всего

Это как с индексом гамбургера, только на этот раз аналитики высчитали индекс кроссовера. Взяв для примера Toyota RAV4.

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Популярность кроссоверов во всем мире необычайно высока, но, возможно, вы не задумывались о влиянии месторасположения на стоимость автомобиля. Цены варьируются в зависимости от страны, и одна и та же модель может обходиться покупателям в одних странах вдвое дороже, чем в других.

Происходит это потому, что все импортные автомобили облагаются налогами и пошлинами, однако в некоторых странах, таких как Сингапур, розничные цены могут быть существенно завышены из-за особой политики правительства.

Эксперты компании Zutobi решили найти самое дорогое место для покупки кроссовера, поэтому изучили рекомендованные розничные цены на самый популярный в мире SUV — Toyota RAV4 в каждой стране. Все цены актуальны на 10.02.2022 и приведены в долларах США.

Страны с самыми высокими ценами на SUV

1. Сингапур — 133 492 доллара

В Сингапуре автомобили обычно могут себе позволить только представители среднего класса и богачи — из-за их высокой цены. Все ТС в Сингапуре облагаются дополнительными регистрационными сборами. Взимаемая сумма зависит от рыночной стоимости автомобиля. Еще одной причиной высоких цен на автомобили в Сингапуре является госрегулирование количества автомобилей.

2. Норвегия — 49 910 долларов

Высокие цены на SUV в Норвегии являются результатом заградительных налогов на автомобили с ДВС, введенных правительством. Каждый импортируемый автомобиль облагается налогом в размере 25% и дополнительным налогом на покупку. Для любителей электромобилей хорошая новость — 25% налог на них не распространяется.

3. Великобритания — 44 579 долларов

Страны с самыми низкими ценами на SUV

1. Канада — 22 614 долларов

Стоимость доставки из крупных стран-производителей автомобилей, таких как США, в Канаду значительно ниже, чем в Европу.

2. Япония — 24 010 долларов

Родина Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki — Япония также имеет одну из самых развитых экономик в мире. Благодаря этому японские SUV местного производства предлагаются по розничной цене намного ниже, чем в большинстве европейских стран.

3. Мексика — 24 700 долларов

Хотя цена RAV4 в Мексике ниже, чем в большинстве других стран, немногие могут их себе позволить, потому что средняя цена автомобиля примерно в три раза превышает среднюю годовую зарплату в стране.

Фото: Unsplash