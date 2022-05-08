Самые странные, загадочные и смешные случаи с автобусами (видео)

Дрифт на даблдекерах, гусеничный движитель, отвал для снега, пара легковушек на крыше, маршрут «отсюда туда через то» и многое другое...

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Когда-то человечество изобрело автобусы, как средство для перевозки большого количества людей, но потом выяснилось, что они годятся много для чего еще. Поэтому к данному моменту накопилось огромное количество зафиксированных в истории происшествий «из ряда вон», в центре которых оказывался как раз автобус. Youtube-канал Auto Video представляет нашему вниманию очередную подборку таких эпизодов.

Не сочтите за спойлеры, нам просто просто хотелось бы проговорить это, чтобы вы осознали, насколько это мощно: дрифт, гусеничный движитель, отвал для снега, пара легковушек на крыше, маршрут «отсюда туда через то», пионерлагерь «Голубок», а также модный-модный хулиган и много чего еще. И все это — на автобусах!

Мы же упомянули про дрифт? Так вот, не просто дрифт, а дрифт на лондонских даблдекерах! Также вас ждет леденящая душу история про стоящий на окраине леса заброшенный автобус, о котором написана книга и снят фильм.

А в финале — вызволение школьного автобуса, попавшего в ловушку на соляном озере (как он туда попал?!) с помощью гибрида автобуса и монстр-трака... Вы все еще думаете, что автобусы — это большие скучные штуки для перевозки людей?

Впрочем, и возить людей бывает не скучно. Например, если работаешь на ЛАЗе для космонавтов.

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Видео: Youtube / AUTO VIDEO