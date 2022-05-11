Стало известно, когда ждать презентации Aurus Komendant — журнал За рулем

Стало известно, когда ждать презентации Aurus Komendant

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Появились изображения серийного Aurus Komendant
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что внедорожник Aurus Komendant могут представить к концу лета.

«Я думаю, что к концу лета. А где — определимся», — цитирует его РИА Новости.

Презентация автомобиля откладывается уже не в первый раз, ранее предполагалось, что Aurus Komendant покажут весной 2022 года.

Стало известно, когда ждать презентации Aurus Komendant

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Из отдельных изображений Коменданта, которые появлялись в Сети, известно, что он получит фирменную аурусовскую решетку радиатора с вертикальными ламелями, большие воздухозаборники, прямоугольные фары и спойлер на крышке багажника.

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В линейке премиальных российских автомобилей представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Государство инвестировало в проект 12,4 млрд рублей. Акции Ауруса принадлежат ФГУП «НАМИ»(63,5%), Фонду обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Группе Sollers (0,5%). На лимузине отечественной марки передвигается президент РФ Владимир Путин.

Фото: Ведомости/ТАСС

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