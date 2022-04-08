Цены на Aurus придется повысить — журнал За рулем

Цены на Aurus придется повысить

При этом проблемы с комплектующими не затронули производство автомобилей представительского класса, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Материалы по теме
Запрет на ввоз премиум-моделей делает Aurus популярнее

На каждом проданном Аурусе компания несет убытки, признался Денис Мантуров. Поэтому придется повышать цену, для того чтобы у производителя была возможность выполнять планы по импортозамещению и смене поставщиков, а также расширению линейки. Если убытков станет меньше, удастся нарастить объемы производства.

Что касается комплектующих, то их запасов пока достаточно. Сейчас Минпромторг делает все, чтобы сменить логистику, поставщиков и наладить импортозамещение по программам, начатым раньше.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

При этом планы выпуска внедорожника Aurus Komendant не изменились — он появится в этом году.

Справка

Aurus — российский бренд автомобилей класса люкс, линейка которого состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Автомобили предназначены как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

  • В базе Роспатента появились документы на две новые модификации Aurus Senat.
  • «За рулем» теперь можно читать и в Viber.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Chery Tiggo 8: подробный видеообзор
Новая трасса Москва — Казань: Поедет скоро? А почем?
Новый Geely Atlas Pro: 5 причин взять кроссовер с передним приводом (вместо 4х4)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров543
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: