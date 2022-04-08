Цены на Aurus придется повысить

При этом проблемы с комплектующими не затронули производство автомобилей представительского класса, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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На каждом проданном Аурусе компания несет убытки, признался Денис Мантуров. Поэтому придется повышать цену, для того чтобы у производителя была возможность выполнять планы по импортозамещению и смене поставщиков, а также расширению линейки. Если убытков станет меньше, удастся нарастить объемы производства.

Что касается комплектующих, то их запасов пока достаточно. Сейчас Минпромторг делает все, чтобы сменить логистику, поставщиков и наладить импортозамещение по программам, начатым раньше.

При этом планы выпуска внедорожника Aurus Komendant не изменились — он появится в этом году.

Справка

Aurus — российский бренд автомобилей класса люкс, линейка которого состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Автомобили предназначены как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

В базе Роспатента появились документы на две новые модификации Aurus Senat.

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