Электросамокатам дадут разогнаться только до 25 км/ч

Для этого все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры должны будут иметь предустановленный производителем ограничитель скорости.

Правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» установят в новом ГОСТе. Эти ограничения уже используют прокатные конторы, теперь их собираются распространить на остальных пользователей, имеющих в собственности электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, стало известно «Коммерсанту».

Основной разработчик — ФГУП НАМИ, и, согласно разработанному документу (проходит согласования), все ввозимые в РФ и производимые в стране e-СИМ будут сертифицироваться на соответствие новому стандарту, основным требованием которого станет установленное еще на заводе ограничение скорости до 25 км/ч.

Ограничивать скорость будет спутниковая система, принудительно в заданных районах (например, в парках). Например, функция «пешеходный режим» ограничит скорость до 6 км/ч. Электросамокат при этом будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих. Если у СИМ есть задний ход, он также должен быть ограничен 6 км/ч.

Противоскользящая поверхность на электросамокатах должна иметь площадь не менее 150 кв. см, диаметр шин — не менее 125 мм, ширину — не менее 25 мм. Все СИМ должны быть оборудованы световозвращателями.

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Если СИМ способно разгоняться до 25 км/ч, для него обязательны передние фары и задние фонари (для медленных СИМ это опция). В маркировке изделия должна содержаться следующая информация: название производителя, класс, максимальная скорость, год производства, мощность, максимально допустимая масса.

Сбор замечаний к проекту стандарта продолжится до конца июня. Тем временем наблюдается серьезный прирост аварийности с СИМ: в 2021 году произошло 672 аварии (+67,5% к 2020 году) с 20 погибшими и 704 ранеными. В 51% аварий участвовали СИМ мощностью 0,25–4 КВт, в 11% — мощнее 4 КВт. В 5% ДТП пользователи устройств оказались пьяными.

Человек на самокате становится все более заметным участником дорожного движения. И многим это не нравится.

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