Пострадавших от пожаров водителей освободят от пошлины

Для помощи пострадавшим в регионах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, Госавтоинспекция скорректировала графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни. Чтобы все пострадавшие смогли быстро восстановить документы, получить госуслуги и не стоять в очередях, сообщает МВД Медиа.
При необходимости корректировки сведений в Государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно.
Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты госпошлины.
Подразделения ведомства в регионах, пострадавших от стихийных пожаров, работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам.
На сегодняшний день крупные пожары зафиксированы в Красноярском крае, Иркутской, Омской, Курганской, Тюменской и Свердловской областях.
- Действие водительских прав, срок которых истекает, продлили еще на 3 года.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Depositphotos