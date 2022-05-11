Пострадавших от пожаров водителей освободят от пошлины — журнал За рулем

Пострадавших от пожаров водителей освободят от пошлины

Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, смогут в первоочередном порядке получить помощь, связанную с восстановлением необходимых документов и выдачей выписок из Государственного реестра транспортных средств.

Материалы по теме
ГИБДД объяснила, почему продлили срок действия в/у

Для помощи пострадавшим в регионах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, Госавтоинспекция скорректировала графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни. Чтобы все пострадавшие смогли быстро восстановить документы, получить госуслуги и не стоять в очередях, сообщает МВД Медиа.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

При необходимости корректировки сведений в Государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно.

Материалы по теме
Новая подстава от ГИБДД с лишением прав

Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты госпошлины.

Подразделения ведомства в регионах, пострадавших от стихийных пожаров, работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам.

На сегодняшний день крупные пожары зафиксированы в Красноярском крае, Иркутской, Омской, Курганской, Тюменской и Свердловской областях.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Тест праворульной «восьмерки»
Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения
6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров310
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: