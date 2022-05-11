Пострадавших от пожаров водителей освободят от пошлины

Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, смогут в первоочередном порядке получить помощь, связанную с восстановлением необходимых документов и выдачей выписок из Государственного реестра транспортных средств.

Для помощи пострадавшим в регионах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, Госавтоинспекция скорректировала графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни. Чтобы все пострадавшие смогли быстро восстановить документы, получить госуслуги и не стоять в очередях, сообщает МВД Медиа.

При необходимости корректировки сведений в Государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно.

Материалы по теме Новая подстава от ГИБДД с лишением прав

Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты госпошлины.

Подразделения ведомства в регионах, пострадавших от стихийных пожаров, работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам.

На сегодняшний день крупные пожары зафиксированы в Красноярском крае, Иркутской, Омской, Курганской, Тюменской и Свердловской областях.

Действие водительских прав, срок которых истекает, продлили еще на 3 года.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: Depositphotos