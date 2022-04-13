Действие водительских прав продлили еще на 3 года — журнал За рулем

Действие водительских прав продлили еще на 3 года

Это даст возможность более 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

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Правительство России на три года продлило действие национальных водительских удостоверений, срок которых истекает (или истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Постановление уже опубликовано на сайте правительства и вступило в силу.

Это коснулось как частных водителей, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Права продлеваются автоматически, необходимости как-то это регистрировать не будет.

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По словам премьера Мишустина, содержащее эту норму постановление «направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».

Кроме того, на 12 месяцев продлят срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

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Это затронет около 600 различных организаций.

Инициаторами продления прав выступили МВД и Минэкономразвития. Подобная мера хорошо зарекомендовала себя в период пандемии коронавируса, поэтому решено это повторить и теперь.

Фото: Алеся Моргуновская/»За рулем»

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