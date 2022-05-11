«Третий» Range Rover Sport: новые дизайн и платформа и подключаемый привод

Range Rover Sport, который выпускают с 2013 года, получил новое поколение и был полностью переработан и модернизирован.

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Дизайнерам, как это свойственно британскому бренду, удалось интерпретировать прежнюю стилистику на современный лад, чтобы не разрывать связь с предшественником. Верхняя решетка нового Range Rover Sport стала чуть уже, в фартуке теперь установлен двойной проем, обрамленный воздухозаборниками колес. Дверные ручки стали выдвижными, изменилась форма задних фонарей.

Визуально Range Rover Sport приблизился к флагманскому Range Rover, особенно если смотреть спереди. Вслед за «старшим» новинка перешла на модульную платформу MLA-Flex (гибкую модульную продольную архитектуру), которая, как говорят, на 35% жестче, чем у предшественника.

В стандартной комплектации в автомобиле установлена ​​пневматическая подвеска Dynamic Air Suspension, ее настройка регулируется автоматически в зависимости от дорожной ситуации. Для этой цели, в том числе, используются данные навигационной системы.

Также новым на борту является рулевое управление всеми колесами, которое позволяет задним колесам поворачиваться на угол до 7,3 градуса. Это может уменьшить радиус поворота на малых скоростях.

Для нового Range Rover Sport предложат трехлитровые дизельные и бензиновые двигатели в составе подключаемого гибрида. Все PHEV имеют литий-ионный аккумулятор емкостью 38,2 кВт.ч с запасом хода на электротяге до 77 км — это больше, чем могли предложить полностью электрические автомобили не так давно.

Топовым двигателем является битурбированный V8 мощностью 530 л.с. с рабочим объемом 4,4 литра. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF входит в стандартную комплектацию всех модификаций.

Что касается технологии полного привода, Land Rover сделал ставку на дальнейшее развитие системы iAWD — вместо постоянного полного привода теперь трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси.

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Интерьер Range Rover Sport отличается лаконичным элегантным дизайном, который напоминает дизайн большого Range Rover, но с несколько другим расположением.

Дату начала продаж пока не называют, но цены уже известны — в США новый Range Rover Sport стоит от 83 до 122 тысяч долларов, в Великобритании — от 79 тысяч фунтов стерлингов. Это делает его дороже уходящего Sport, цены на который начинается с 71 тысячи долларов.

У нас в связи с санкциями новая модель в ближайшее время вряд ли появится, хотя на российском сайте Land Rover есть вся информация о новинке.

Минпромторг дал автоконцернам время до июня, чтобы определиться — уходят они из России окончательно или остаются.



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Фото: Land Rover