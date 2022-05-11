«За рулем» стало известно расписание рейдов на дорогах до начала июня и их «тематика».

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Согласно статистике, после майских праздников и проводимых в это время рейдов треть водителей получают штрафы, порой даже по несколько. Это говорит, в том числе, о высокой эффективности рейдов, во время которых выявляется больше нарушений, чем в другие дни.

Так, согласно статистике, только за первомайские праздники (День Победы не учитывается) в каждом регионе были выписаны тысячи штрафов.

«За первые майские праздники ГИБДД выписали более 5000 штрафов в каждом регионе. Их наличие можно легко проверить в сервисе „Автокод“. Но лучше не пренебрегать правилами и быть аккуратнее на дорогах».

Поэтому рейды продолжатся, и до конца мая их в России пройдет еще 20 штук. Вот подробное расписание:

«Нетрезвый водитель» — с 1 по 9, 13–15, 20–22, 27–29 мая.

«Ребенок-пассажир» — с 4 по 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 мая.

«Пешеход — пешеходный переход», «Опасный груз», «Такси» — с 9 по 15 мая.

«Ремень безопасности» — с 10 по 15 мая.

«Ребенок-пассажир-пешеход», «Тахограф» — с 16 по 22 мая.

«Мото», «Пешеходный переход», «Автобус» — с 23 по 29 мая.

«Ребенок-пассажир-пешеход», «Технический осмотр» — с 30 мая по 5 июня.

Будьте внимательны и не нарушайте Правила дорожного движения!

Скоро у инспекторов ГИБДД появятся 8 новых обязанностей.

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Фото: Антон Подгайко/ТАСС