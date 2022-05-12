Названы самые популярные SUV в России в апреле

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей рухнули сразу на 78,5%, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса.

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Продажи кроссоверов и внедорожников тоже сократились, тем не менее, лидирует в этом списке Lada Niva с результатом 1941 проданный автомобиль (-64% к апрелю прошлого года).

Здесь учтены совокупные данные по моделям Niva Travel и Niva Legend.

Далее ведущую десятку SUV (кроссоверы и внедорожники) составили:

Hyundai Creta — 1162 штуки (-82%)

Renault Duster — 644 штуки (-83%)

Kia Seltos — 578 штук (-62%)

Mitsubishi Outlander — 526 штук (-66%)

УАЗ Патриот — 433 штуки (-55%)

Kia Sportage — 382 штуки (-87%)

Kia Sorento — 372 штуки (-74%)

Hyundai Tucson — 369 штук (рост в 9 раз)

Mazda CX-5 — 363 штуки (-76%).

Что касается итогов продаж SUV с января по апрель, то тут лидеры все те же: Lada Niva — 11 248 реализованных машин (-39%); Hyundai Creta — 11 216 штук (-56%) и Renault Duster — 9170 автомобилей (-17%).

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Если говорить о продажах легковых машин в России в целом, то в апреле они упали настолько, что планку «за тысячу» удалось преодолеть лишь шести брендам, среди которых Lada (8506; —78%), Kia (4604; —76%), Hyundai (4150; —73%), Renault (2231; —84%); УАЗ (1620 — сюда включены и коммерческие; —36%) и Skoda (1104; —89%).

Среди проблем — прекращение поставок на рынок новых автомобилей иностранных марок, отсутствующий спрос из-за резкого подорожания машин, которые остались в наличии у дилеров. Многие автозаводы в России остановили производство из-за санкций или отсутствия необходимых компонентов. Таким образом, пока лишь идет распродажа оставшихся на складах автомобилей.

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