Volkswagen возрождает бренд Scout

У него будет собственный модельный ряд, в котором не обойдется без стильного кроссовера.

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Производство автомобилей под брендом Scout начнется только в 2026 году, а конкурировать они, судя по всему, будут с американскими Hummer EV — внедорожником и пикапом.

В Volkswagen Group подтвердили информацию о том, что концерн намерен возродить бренд Scout, в модельном ряду которого будут представлены электрические внедорожник и пикап.

В небольшом пресс-релизе говорится, что будет создана новая независимая компания, которая разработает и наладит выпуск новых машин. Компания будет называться Scout, и ей дается четыре года на проектирование машин с нуля, испытания и создание производства электромобилей.

Прототипы нового пикапа Scout и внедорожника появятся в 2024 году, и, если все пойдет по графику, серийные модели появятся на дорогах в 2026 году. Производство разместится в США.

«Компания, которую мы создадим в этом году, будет отдельным подразделением и брендом Volkswagen Group, управляемым независимым руководством, — объяснил финансовый директор VW Арно Антлиц. — Это соответствует новой модели управления — небольшие подразделения, которые имеют доступ к общим технологическим платформам».

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Классический внедорожник и пикап International Harvester Scout выпускались с начала 1960-х по 1980 годы и конкурировали с Jeep. Помимо легковых автомобилей International Harvester производила тракторы, сельскохозяйственное оборудование, двигатели и полуприцепы. Компания закрылась в 1985 году, а подразделение полуприцепов было переименовано в Navistar International. Volkswagen приобрел Navistar International в 2020 году.

Фото: Volkswagen AG