Сбой системы: начинающие водители сдают экзамены все хуже

Результаты сдачи экзаменов на водительские права пошли вниз — только 12% граждан сдают практический экзамен с первого раза, что в два раза ниже показателя 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. Напомним, с 1 апреля 2021 года для начинающих автомобилистов введен «единый практический экзамен»: больше нет отдельных «площадки» и «города», а учебные маршруты больше не публикуются — и, соответственно, их нельзя выучить заранее.
Кроме того, хуже сдают и теоретический экзамен (доля сдающих с первого раза снизилась с 40% до 35%), хотя его правила не изменились. Привлеченные источником эксперты говорят о злоупотреблении онлайн-курсами, которые развились в пандемию — и сделали усвоение ПДД чем-то сродни самообучению, которое было запрещено еще в 2013 году. Таким образом, налаженная система дала сбой.
В ГИБДД говорят, что автошколы не смогли адаптироваться к единому практическому экзамену и скорректировать подготовку должным образом. Автошколы же, по информации источника, считают, что сам новый регламент представляет собой проблему — в нем много неточностей и норм двойного толкования, из-за чего экзаменуемые совершают ошибки, которых вполне могло не быть.
Национальный союз автошкол направил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову письмо, содержащее ряд аргументов за изменение правил проведения экзаменов. Указано также, как именно их стоит поменять. В частности, представители союза просят вернуть право гражданина на пробную поездку в пределах площадки, что помогало адаптироваться к экзаменационной машине. Авторы письма надеются, что при подготовке нового регламента экзаменов удастся снять все накопившиеся вопросы.
- Проблема, кстати, возникла сразу после введения нового регламента — уже в 2021 году с первого раза практический экзамен сдавали лишь 13%...
- «За рулем» можно читать в Viber.
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»