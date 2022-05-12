Сбой системы: начинающие водители сдают экзамены все хуже

Экзамен по вождению с первого раза не заваливают только 12% граждан, хотя по старым правилам, действовавшим до апреля 2021 года, успешно сдавших насчитывалось более 25%.

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Результаты сдачи экзаменов на водительские права пошли вниз — только 12% граждан сдают практический экзамен с первого раза, что в два раза ниже показателя 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. Напомним, с 1 апреля 2021 года для начинающих автомобилистов введен «единый практический экзамен»: больше нет отдельных «площадки» и «города», а учебные маршруты больше не публикуются — и, соответственно, их нельзя выучить заранее.

Кроме того, хуже сдают и теоретический экзамен (доля сдающих с первого раза снизилась с 40% до 35%), хотя его правила не изменились. Привлеченные источником эксперты говорят о злоупотреблении онлайн-курсами, которые развились в пандемию — и сделали усвоение ПДД чем-то сродни самообучению, которое было запрещено еще в 2013 году. Таким образом, налаженная система дала сбой.

В ГИБДД говорят, что автошколы не смогли адаптироваться к единому практическому экзамену и скорректировать подготовку должным образом. Автошколы же, по информации источника, считают, что сам новый регламент представляет собой проблему — в нем много неточностей и норм двойного толкования, из-за чего экзаменуемые совершают ошибки, которых вполне могло не быть.

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Национальный союз автошкол направил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову письмо, содержащее ряд аргументов за изменение правил проведения экзаменов. Указано также, как именно их стоит поменять. В частности, представители союза просят вернуть право гражданина на пробную поездку в пределах площадки, что помогало адаптироваться к экзаменационной машине. Авторы письма надеются, что при подготовке нового регламента экзаменов удастся снять все накопившиеся вопросы.

Проблема, кстати, возникла сразу после введения нового регламента — уже в 2021 году с первого раза практический экзамен сдавали лишь 13%...

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Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»