Haval выпускает Охотника - скоро в России

Этот автомобиль уже собирают на заводе в России, а на сайте Haval появилась посвященная ему страничка.

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Речь идет об особой версии Haval Dargo — Hunting Edition (hunting — охота), которая отличается еще более внедорожной внешностью.

Hunting Edition получила большую черную решетку радиатора и новые фары, а также особенный массивный бампер черного цвета с хромированными болтами в нем. Такие же болты появились и у накладок на крыльях.

Кроме того автомобиль получил 19-дюймовые колесные диски и черный задний бампер с хромированными болтами, но без алюминиевой накладки.

Не обращайте внимания на то, что в едущем внедорожнике нет водителя. Это не намек на автономные системы управления, а лишь недосмотр дизайнера.

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Несмотря на изменения во внешности, прочих доработок автомобиля не было — у него тот же 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 192 л.с. С 1,5-литровым мотором Haval Dargo Hunting Edition продаваться не будет.

О плюсах и минусах Haval Dargo вы можете узнать здесь.

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Фото: Haval