Haval Jolion резко подешевел — журнал За рулем

Haval Jolion резко подешевел

До цен прошлого года не дотянуться, но снижение действительно получилось солидным - более 200 тысяч рублей.

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Буквально в начале мая самый популярный в России китайский кроссовер возглавил еще один список — он был признан самым быстро дорожающим автомобилем среди китайских брендов, ведь за четыре месяца 2022 года прайсы на эти машины выросли на 71% или на 1 млн рублей. Но спустя буквально неделю произошло весьма редкое по нынешним временам событие — модель подешевела, по данным Цена.Авто, на 220 000 рублей.

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Причем, в первом приближении, снижение цены не сопряжено с каким-то упрощением комплектаций или ухудшением характеристик. Как и прежде, модель предлагается в семи комплектациях (уровни оснащения — Comfort, Elite, Premium) с двумя 1,5-литровыми бензиновыми движками на выбор (143 или 150 л.с.), парой вариантов трансмиссий (механика или робот) и выбором между передним и полным приводом.

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По данным источника, минимальная рекомендованная розничная цена Haval Jolion теперь составляет 2 179 000 рублей, что на 9,2% меньше, чем в апреле. Максимальная стоимость модели составляет 2 669 000 рублей, на 7,6% ниже апрельского прайса.

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