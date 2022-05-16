Инспекторам ДПС разрешили определять неисправность на глаз, слух и по запаху

Увидев, унюхав или нащупав неисправность автомобиля, транспортное средство отправят на принудительный техосмотр. Так ли это?

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Согласно новому порядку надзора за соблюдением правил дорожного движения, подготовленному МВД, который сейчас проходит стадию экспертизы, инспекторы смогут использовать органолептический метод определения неисправности автомобилей. Проще говоря, выявлять их будут на глаз, слух и нюх: течи масла, скрип тормозов, лампочка «Проверьте двигатель» на панели приборов и так далее. Это следует из пункта 85 обновляемого «Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения»:

«Проверка технического состояния транспортного средства производится органолептическим методом или с использованием специальных технических средств на предмет его соответствия требованиям, установленным в отношении находящегося в эксплуатации транспортного средства Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения и (или) техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств. В случае если транспортное средство подлежит техническому осмотру в ходе проверки устанавливается наличие сведений о результатах его проведения в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра».

Что изменится на дорогах после вступления в силу нового «Порядка осуществления надзора»? Есть опасения, что вернутся проверки, в ходе которых у инспекторов будет масса поводов усложнить жизнь автомобилистам. Как это было раньше. Или нет?

юрист

— Особенно ничего не изменится. Видимые неисправности, которые не требуют количественных оценок (исследования, изменения и прочие) и сейчас так фиксируются. Или просто указываются в протоколе, фиксируются на видео, например, которое дополнительно приобщается к протоколу. Если же нужно определить процент люфта рулевого управления, работу тормозной системы, то здесь визуальные основания уже не могут использоваться как доказательства. И проект нового регламента здесь ничего не меняет. Если подобная неисправность (требующая подтверждения техническим способом) определена лишь визуально, то это однозначное основание для отмены штрафа.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС и «За рулем»