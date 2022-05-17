Водители нашли способ защититься от вандалов — журнал За рулем

Водители нашли способ защититься от вандалов

С появлением дефицита запчастей автомобили на парковках рискуют остаться без комплектующих или быть угнанными.

Материалы по теме
Задержана банда угонщиков, работавших «под заказ»

В результате появился спрос на особое каско — парковочное. За первые 10 дней мая спрос на него вырос на 37%. Чаще всего этой страховкой пользуются владельцы автомобилей BMW, MercedesBenz, Land Rover и Audi.

Как отметили специалисты сервиса живого страхования Simble, проводившие исследование, спрос на полисы, действующие в режиме «Парковка», в марте составлял лишь 12%. В апреле он вырос до 18%, а за 10 дней мая спрос на парковочные полисы каско вырос на 37% и достиг показателя 24,7% — четверть от оформляемых полисов.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

«Главная причина проявления заботы о своих машинах — неблагоприятная статистика угонов. Чаще всего снимают запчасти с премиальных марок — BMW и Mercedes-Benz. Фары воруют у Volkswagen, Land Rover, Porsche и Audi, а зеркала — с Mercedes-Benz, BMW и других „немцев“: это объясняется и легкостью демонтажа, и дороговизной запчастей», — отмечает коммерческий директор сервиса Simble Василий Калужин.

Материалы по теме
В России количество угонов выросло на 20% — из-за дефицита запчастей

Чаще всего действующие во время парковки полисы оформляются автомобилистами Москвы. На втором месте — Екатеринбург, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В МВД прогнозируют дальнейшее увеличение числа угонов транспортных средств, которое произойдет вслед за ростом дефицита запчастей. Это также приведет к подорожанию полисов каско, так как риски повышаются.

  • Узнать о том, как обезопасить свой автомобиль от угона, вы можете узнать здесь.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Michael Fousert / Unsplash

Наше новое видео
Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров574
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: