Водители нашли способ защититься от вандалов

С появлением дефицита запчастей автомобили на парковках рискуют остаться без комплектующих или быть угнанными.

В результате появился спрос на особое каско — парковочное. За первые 10 дней мая спрос на него вырос на 37%. Чаще всего этой страховкой пользуются владельцы автомобилей BMW, Mercedes—Benz, Land Rover и Audi.

Как отметили специалисты сервиса живого страхования Simble, проводившие исследование, спрос на полисы, действующие в режиме «Парковка», в марте составлял лишь 12%. В апреле он вырос до 18%, а за 10 дней мая спрос на парковочные полисы каско вырос на 37% и достиг показателя 24,7% — четверть от оформляемых полисов.

«Главная причина проявления заботы о своих машинах — неблагоприятная статистика угонов. Чаще всего снимают запчасти с премиальных марок — BMW и Mercedes-Benz. Фары воруют у Volkswagen, Land Rover, Porsche и Audi, а зеркала — с Mercedes-Benz, BMW и других „немцев“: это объясняется и легкостью демонтажа, и дороговизной запчастей», — отмечает коммерческий директор сервиса Simble Василий Калужин.

Чаще всего действующие во время парковки полисы оформляются автомобилистами Москвы. На втором месте — Екатеринбург, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В МВД прогнозируют дальнейшее увеличение числа угонов транспортных средств, которое произойдет вслед за ростом дефицита запчастей. Это также приведет к подорожанию полисов каско, так как риски повышаются.

Узнать о том, как обезопасить свой автомобиль от угона, вы можете узнать здесь.

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Фото: Michael Fousert / Unsplash