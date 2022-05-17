Президент Renault: уход из России дался крайне болезненно — журнал За рулем

Президент Renault: уход из России дался крайне болезненно

Для сохранения рабочих мест на АВТОВАЗе долю Renault необходимо было продать, подчеркнул Жан-Доминик Сенар.

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Решение о полном уходе французской компании Renault с российского рынка было крайне болезненным. А передача ее доли в АВТОВАЗе была необходима для сохранения рабочих мест россиян, рассказал в интервью японскому телеканалу NHK президент Renault Жан-Доминик Сенар.

На отрывки из этого интервью ссылается агентство ТАСС.

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«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции».

Сенар считает, что все еще сохраняется возможность возобновления работы Renault в России. Дело в том, что компания получила шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли в АВТОВАЗе.

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Президент также отметил, что европейский автопром сейчас в крайне «сложной ситуации, с которой еще никогда не сталкивался». Из-за спецоперации на Украине наблюдаются перебои и резкое подорожание комплектующих.

16 мая Минпромторг РФ сообщил, что заключил сделку с Renault относительно ее российских активов. Доля Renault в АВТОВАЗе (67,69%) перешла подведомственному Минпромторгу проектному институту НАМИ, оставшиеся акции будут у Ростеха. АВТОВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах и будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Фото: Depositphotos

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