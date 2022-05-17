Ликсутов: завод Renault навсегда останется в собственности Москвы — журнал За рулем

Ликсутов: завод Renault навсегда останется в собственности Москвы

Условия изменились, выкупить его, как предполагалось ранее, уже нельзя.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24» поделился планами относительно бывшего завода Renault.

Как известно, вчера мэр Москвы Сергей Собянин принял решение забрать это предприятие на баланс города и возобновить там производство автомобилей под историческим брендом Москвич.

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Завод «Москвич» потенциально может выпускать машины для такси и каршеринга, и вскоре найдутся технические решения, как такие автомобили в короткое время там производить, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. А вот об обратном выкупе предприятия не может быть и речи.

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«Важно, что когда мы получили завод — это была принципиальная позиция мэра города, что у нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Рено, то есть этот завод будет все время российским. Мы рассчитываем на то, чтобы, в первую очередь, все компоненты были произведены в Российской Федерации. Понятно, что это не вопрос немедленного сегодняшнего дня. Но Москва обеспечит твердым заказом это предприятие, вместе с московскими компаниями такси и каршеринга, чтобы у завода было четкое понимание своих перспектив, какие автомобили им надо выпускать, кто их потребитель, какие требования к этой машине».

О возможности для Renault вернуться в страну в будущем ранее говорил генеральный директор Renault Group Лука де Мео.

Фото: Depositphotos

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