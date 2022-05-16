Стало известно, кому Renault продает долю АВТОВАЗа

Можно сказать, что подтвердилась самая распространенная неофициальная версия.

Материалы по теме Производство Renault Duster, Arkana и Kaptur остановят

Группа Renault подписала соглашение о продаже отделения Renault Russia и контрольного пакета акций АВТОВАЗа, об этом сообщает пресс-служба французского концерна. 16 мая официально заявлено о том, что совет директоров Renault Group единогласно одобрил подписание соглашений о продаже 100% акций Renault Russia и и 67,69% акций АВТОВАЗа в пользу Государственного Научного Центра Российской Федерации ФГУП НАМИ.

«Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение, и мы делаем ответственный выбор в отношении 45 000 наших сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность Группы и возможность вернуться в страну в будущем, в другом контексте. Я уверен в способности Группы Renault еще больше ускорить свою трансформацию и превысить среднесрочные цели», — заявил генеральный директор Renault Group Лука де Мео.

Материалы по теме Упрощенные Лады: новые подробности

Уточняется, что закрытие сделок не является предметом каких-либо условий, все необходимые согласования уже получены. А под способностью вернуться подразумевается прописанный в соглашении опцион Renault Group на выкуп доли в АВТОВАЗе обратно, что может быть реализовано в течение следующих 6 лет.

АВТОВАЗ испытывает дефицит комплектующих, после майских праздников сборка автомобилей на промплощадках в Тольятти и Ижевске так и не началась.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: АГН «Москва», ТАСС