Директором «Москвича» стал зам Ликсутова

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Также Дмитрий Пронин курировал таксомоторные перевозки и работы по закупке транспортных средств для городских нужд, федеральных служб и органов исполнительной власти.
О его назначении на должность директора завода «Москвич» сообщили через Telegram-канал московского департамента транспорта:
«Директором Московского автомобильного завода „Москвич“ стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли».
До прихода в дептранс Москвы в 2012 году Дмитрий Пронин работал в компании «Авилон Автомобильная группа»
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Напомним, что собственник московского завода Renault принял решение закрыть предприятие, но мэр столицы Сергей Собянин берет завод на баланс города и планирует выпускать на нем автомобили под брендом «Москвич», которые должны начать сходить с конвейера уже в этом году.
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«Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве — на заводе работает 3,8 тысячи специалистов, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования», — говорится в сообщении дептранса столицы.
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Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»