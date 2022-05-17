Депутат призвал снизить цены на топливо для россиян

Например, литр АИ-92 должен стоить 35 рублей, считает глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Это заметно облегчит жизнь и населению, и бизнесу.

В условиях санкций у правительства есть возможность принять меры для значительного снижения стоимости бензина и других нефтепродуктов, заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным Росстата, в апреле средняя розничная цена на бензин в России уменьшилась на 0,2% по отношению к марту, снижение идет уже второй месяц подряд. Однако, по мнению парламентария, требуется более радикальное снижение стоимости нефтепродуктов.

Миронов отметил, что из-за санкций экспортные поставки углеводородов резко сократились, топливо скапливается в хранилищах, всё больше его продают на внутреннем рынке, оптовые цены снижаются.

«Однако на это, в основном, реагируют независимые АЗС, где бензин дешевеет, в то время как крупные компании ценники почти не меняют. Понятно, что остальные игроки равняются на них и выжидают. Пока картина остается прежней, стоимость топлива будет меняться „в час по чайной ложке“, — пояснил политик.

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Депутат считает, что повлиять на ценовую политику могло бы правительство и по крайней мере вдвое увеличить долю обязательных продаж нефтепродуктов на бирже. При избытке товара в свободной торговле он дешевеет. Но это, понятно, не устраивает олигархов. Искусственное сдерживание биржевого оборота позволяет большим корпорациям диктовать условия рынку и сохранять сверхприбыли.

Если убрать этот монополизм, литр АИ-92 может стоить 35 рублей и ниже, на такой же уровень могут стать дешевле и другие нефтепродукты.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС