Депутат призвал снизить цены на топливо для россиян — журнал За рулем

Депутат призвал снизить цены на топливо для россиян

Например, литр АИ-92 должен стоить 35 рублей, считает глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Это заметно облегчит жизнь и населению, и бизнесу.

Материалы по теме
В ФРГ предупредили о дефиците бензина из-за санкций

В условиях санкций у правительства есть возможность принять меры для значительного снижения стоимости бензина и других нефтепродуктов, заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным Росстата, в апреле средняя розничная цена на бензин в России уменьшилась на 0,2% по отношению к марту, снижение идет уже второй месяц подряд. Однако, по мнению парламентария, требуется более радикальное снижение стоимости нефтепродуктов.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

Миронов отметил, что из-за санкций экспортные поставки углеводородов резко сократились, топливо скапливается в хранилищах, всё больше его продают на внутреннем рынке, оптовые цены снижаются.

«Однако на это, в основном, реагируют независимые АЗС, где бензин дешевеет, в то время как крупные компании ценники почти не меняют. Понятно, что остальные игроки равняются на них и выжидают. Пока картина остается прежней, стоимость топлива будет меняться „в час по чайной ложке“, — пояснил политик.

Материалы по теме
«Лукойл» покупает АЗС и завод Shell в России

Депутат считает, что повлиять на ценовую политику могло бы правительство и по крайней мере вдвое увеличить долю обязательных продаж нефтепродуктов на бирже. При избытке товара в свободной торговле он дешевеет. Но это, понятно, не устраивает олигархов. Искусственное сдерживание биржевого оборота позволяет большим корпорациям диктовать условия рынку и сохранять сверхприбыли.

Если убрать этот монополизм, литр АИ-92 может стоить 35 рублей и ниже, на такой же уровень могут стать дешевле и другие нефтепродукты.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Наше новое видео
Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров735
Оцените материал
2:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: