Акцизы на топливо могут снизить

С таким предложением автовладельцы и производители автокомпонентов обратились к министру финансов РФ.

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Национальный автомобильный союз (НАС) отправил на имя министра финансов Антона Силуанова письмо с просьбой на время снизить акцизы на бензин и дизельное топливо в два раза.

«Прошу вас рассмотреть возможность снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо на период с 1 июня по 31 декабря 2022 г. включительно на 50%, до 6896 руб. за 1 т бензина и 4778 руб. за 1 т дизтоплива», — приводят «Ведомости» цитату из письма президента НАС Антона Шапарина.

Это снизило бы цены на топливо на АЗС, благодаря чему люди стали бы больше ездить, в том числе путешествовать по России, поддерживая тем самым туристический бизнес в регионах. Также данный шаг снизил бы стоимость товаров и уменьшил бы инфляцию.

О снижении размера акцизов говорили еще в марте этого года на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

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Также в письме НАС говорится о снижении среднесуточного экспорта топлива из России в другие страны на 20% (в апреле по сравнению с мартом). Кроме того, стоимость топлива на биржах снизилась. Например, тонна бензина АИ-92 стоит уже не 43 670 рублей, как в марте, а 40 000 рублей, тонна АИ-95 — 43 270 рублей, а не 47 905. Дизтопливо, наоборот, стало дороже: сегодня оно продается по цене 55 439 за тонну, а не по 53 175 рублей, как в марте.

Если акцизы будет решено сократить вдвое, то топливо на АЗС может подешеветь процентов на десять. То есть примерно на 5 рублей.

Почему на АЗС до сих пор так и не продают алкоголь? Ответ простой — Кабмин против.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС