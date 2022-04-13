Известно, почему продажа алкоголя на АЗС пока откладывается

Правительство не поддержало предложение Минэнерго разрешить продавать алкогольные напитки, в том числе пиво, на АЗС, сказал в интервью «Известиям» министр энергетики России Николай Шульгинов.
Он отметил, что несколько лет назад эта идея нашла поддержку в правительстве, а сегодня — нет, поэтому о сроках говорить пока рано.
Шульгинов объяснил, что таким образом удалось бы поддержать заправочный бизнес и снизить стоимость бензина (0,3 рубля на литр).
Министр в интервью также прокомментировал обращение Лукойла о возможных рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций.
Он отметил, что эта проблема локальная, и есть возможность ее решить. В ближайшее время этот вопрос будут обсуждать с нефтяными компаниями.
Что касается цен на топливо в рознице — они сегодня стабильные, сказал министр.
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