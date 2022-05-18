Названы автомобильные марки с лучшим сервисом в России (результаты неожиданные)

Отечественный бренд оказался среди лидеров сразу в двух рейтингах — качество продаж и технического сервиса.

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Метод «тайный покупатель» применили в 168 официальных дилерских центрах представленных в России автомобильных брендов. На каждую марку пришлось по 8 автосалонов, функционирующих в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Таким образом исследовательский холдинг «Ромир» оценил качество обслуживания у дилеров различных автопроизводителей.

Самые вежливые менеджеры

Результаты исследования делятся на две части: качество обслуживания при покупке и послепродажный сервис. В первом рейтинге лидером стала марка Hyundai, показавшая результат 93,3% и наибольший рост, за год поднявшись на 15 позиций. На втором месте японская Subaru (91,9%), а замыкает тройку лидеров отечественная Lada — 88,9%. Также в топ-5 по качеству продаж новых авто попали Volkswagen (88,6%) и Audi (87,8%).

Посетитель автосалона Техинком Lada в Химках, Московская область. В 2022 году российский бренд оказался на высоте и в продажах, и в техобслуживании

По результатам исследования отмечается рост китайских марок Haval и Geely, которые, хоть пока и недотягивают до пятерки лучших, поднялись на 13 и 8 позиций соответственно. А вот и рекорд со знаком минус: прошлогодний лидер Lexus не попал даже в топ-10, разместившись на 12-м месте.

Самые грамотные сервисмены

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Lexus вместе с Toyota отыгрались в послепродажном обслуживании, традиционно показав два самых высоких результата — 97,6% и 92,1%. Замыкает тройку лучших сервисов Hyundai с результатом 92,1%, с прошлого года бренд отыграл в рейтинге сразу 13 позиций. Отлично в плане техобслуживания и ремонта смотрится и Lada — 4-е место, 91,7% и плюс пять позиций за год.

Совсем немного сервисменам российской марки уступили их коллеги из японской Infiniti — люкс-бренд замкнул топ-5 по техобслуживанию с результатом 90,6%.

Недавно мы совершили новый рейд по автосалонам, изучая цены, — и тоже получили неожиданные результаты.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС