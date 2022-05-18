Японский перевозчик автомобилей NYK Line завершит бизнес в России

Компания осуществляла услуги по логистке, но с начала спецоперации бизнес стал невыгоден и терпит убытки.

Крупнейшая японская судоходная компания Nippon Yusen, более известная как NYK Line, рассматривает возможность вывода части своего бизнеса по автомобильным наземным грузовым перевозкам из России в течение нескольких месяцев, пишет японское издание Nikkei.

Компании стало трудно продолжать свою деятельность после того, как действия России на Украине привели к международным санкциям и бойкотам, и спрос на услуги доставки упал.

В настоящее время транспортные услуги в России продолжают осуществляться в небольших объемах, но есть сдерживающие факторы — приостановка производства автомобилей в России и сложности с переводами денежных средств.

NYK Line осуществляет наземные перевозки автомобилей в России через свою дочернюю компанию NYK Auto Logistics (Rus). Раньше это подразделение было логистической компанией крупнейшего российского автодилера «Рольф», пока NYK Line не приобрела его в полную собственность в 2020 году. С тех пор дочерняя компания отвечает за такие операции, как перевозка новых автомобилей по России с использованием прицепов и по железной дороге и обработка грузов.

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NYK Line перевезла около 180 тыс. автомобилей в России в 2021 финансовом году (закончился в марте), что эквивалентно 10% продаж новых автомобилей в стране. Теперь, когда компания готовится уйти из России, она рассмотрит возможность продажи своей дочерней компании местным компаниям.

Ожидается, что уход мало повлияет на деятельность японских производителей автомобилей, поскольку они приостановили свою деятельность еще с начала спецоперации.

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Фото: EPA