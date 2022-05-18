Итак, что известно на сегодняшний день — кандидатуру нового директора АВТОВАЗа пока не утвердили, заявил вчера глава Минпромторга Денис Мантуров. Но работа в этом направлении ведется.
Экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен. Хотя его кандидатуру и рассматривали, но он будет работать на одном из промышленных предприятий. Каком именно, уточнят позже.
Это официально заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Интрига разрешится в ближайшее время.
До начала спецоперации АВТОВАЗ возглавлял французский топ-менеджер Николя Мор. Он был президентом АВТОВАЗа с 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 года, потом временно перешел на другую работу, но с 1 июня 2021 года вернулся на пост главы автопроизводителя.
Напомним, в понедельник подписано соглашение о передаче российских активов Renault. Доля в АВТОВАЗе перешла ФГУП «НАМИ». Сделка проведена с опционом обратного выкупа, то есть вернуть свою долю Renault может в течение шести лет. Но если НАМИ будет инвестировать в различные проекты предприятия, стоимость доли при последующем возврате будет уточнена, «никаких подарков здесь не будет», подчеркнули в Минпромторге.
- Выпускать автомобили на платформе Renault АВТОВАЗ продолжит.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: ТАСС, АГН «Москва»