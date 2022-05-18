В автоотрасли называют различные кандидатуры, приводим наиболее вероятные.

Итак, что известно на сегодняшний день — кандидатуру нового директора АВТОВАЗа пока не утвердили, заявил вчера глава Минпромторга Денис Мантуров. Но работа в этом направлении ведется.

Экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен. Хотя его кандидатуру и рассматривали, но он будет работать на одном из промышленных предприятий. Каком именно, уточнят позже.

Это официально заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Максим Соколов

Вторым вероятным кандидатом на пост главы АВТОВАЗа называют вице-губернатора Санкт-Петербурга, экс-министра транспорта РФ Максима Соколова. За эту кандидатуру «вангует» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Самарской области Александр Хинштейн. О чем он написал в своем Телеграм-канале

Владимир Аветисян

И, наконец, в СМИ прошла информация, что наиболее вероятным кандидатом на этот пост рассматривают Владимира Аветисяна — советника по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха». С 2016 года он является членом совета директоров ПАО «АВТОВАЗ».

Интрига разрешится в ближайшее время.

До начала спецоперации АВТОВАЗ возглавлял французский топ-менеджер Николя Мор. Он был президентом АВТОВАЗа с 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 года, потом временно перешел на другую работу, но с 1 июня 2021 года вернулся на пост главы автопроизводителя.

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Напомним, в понедельник подписано соглашение о передаче российских активов Renault. Доля в АВТОВАЗе перешла ФГУП «НАМИ». Сделка проведена с опционом обратного выкупа, то есть вернуть свою долю Renault может в течение шести лет. Но если НАМИ будет инвестировать в различные проекты предприятия, стоимость доли при последующем возврате будет уточнена, «никаких подарков здесь не будет», подчеркнули в Минпромторге.

Фото: ТАСС, АГН «Москва»

