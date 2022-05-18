За кабриолет Москвич просят 8 млн рублей

Это редкий автомобиль в идеальном состоянии.

В интернете на продажу выставили раритетный кабриолет Москвич-400 1949 года выпуска с заявленным пробегом всего 5 км.

По утверждению владельца, это один из первых экземпляров модели, хотя информация не совсем верна: Москвич-400 выпускали с 1946 года. Автомобиль со 100% родными деталями, соответствующими году выпуска, «дерево комплект с правильными гребенками, ковровидный с правильным ворсом», максимум внимания к мелочам.

Цвет автомобиля темно-синий (на фото искажен). Двигатель 1.1, мощностью 23 л.с. привод задний, автомобиль на ходу и не требует ремонта. Находился в собственности всего у одного владельца. Просят за раритет на Auto.ru 7 999 999 рублей.

Москвич-400 — советский автомобиль малого класса, выпускавшийся на Заводе малолитражных автомобилей в Москве (ЗМА, впоследствии — МЗМА) с декабря 1946 по 1954 год. Это первый массовый легковой автомобиль, который продавали в СССР для индивидуального использования.

По конструкции был идентичен Opel Kadett K38, выпускавшемуся в 1937–1940 годах в Германии предприятием Adam Opel A.G., принадлежавшем американскому концерну General Motors.

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Согласно одним источникам, устройство автомобиля было воссоздано после войны на основе сохранившихся экземпляров, так как оригинальная техническая документация была утеряна. Согласно другим, в частности Долматовскому, чертежи и оборудование были получены по репарациям.

Недавно завод Renault в России перешел в собственность московского правительства. Называться он будет «Москвич».



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Фото: Depositphotos