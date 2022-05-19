Названы самые популярные авто стоимостью до 1,5 млн рублей

Чаще всего эти автомобили приобретают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

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Сделки по онлайн-продаже автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей с начала 2022 года изучили эксперты сервиса СберАвто и рассказали о самых популярных марках и моделях в этой ценовой категории.

Топ-5 самых востребованных моделей выглядит так:

Lada

Hyundai

Kia

Nissan

Volkswagen.

В тройку наиболее популярных моделей (среди новых и подержанных) вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. 91% всех сделок до 1,5 млн рублей, совершенных на сервисе онлайн, пришлось на автомобили с пробегом.

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В категории новых авто также лидирует российская Lada — ей принадлежит доля в 34%. Hyundai и Renault замыкают тройку, далее следуют Kia и Volkswagen. Самыми популярными моделями среди новых авто являются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

Автомобили стоимостью до 1,5 млн рублей в 2022 году заняли долю в 75% от всех онлайн-продаж в сервисе. Чаще всего их приобретают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. А в структуре предложения подобные авто занимают долю в 37% для новых машин и 70% машин с пробегом.

Фото: «За рулем»