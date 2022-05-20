В России стали реже угонять автомобили

Вопреки распространенному мнению, что дефицит запчастей вызовет волну автомобильных краж под разбор. Но пока статистика МВД этого не фиксирует.В целом преступлений всех видов стало меньше.

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За четыре месяца текущего года число автомобильных краж сократилось более чем на 20%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.

Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений всех видов сократилось на 3,9%.

«Снизилось число разбоев — на 18,5%, грабежей — на 8,2%, краж — на 4,5%, в том числе квартирных — на 3,5% и краж транспортных средств — на 20,9%, мошенничеств — на 4,1%», — отмечается в сообщении.

Безопаснее стало в общественных местах, где за четыре первых месяца текущего года уголовных преступлений совершено на 2,3% меньше. Сократилось на 9,8% количество грабежей и на 10,7% — разбойных нападений, совершенных в парках, скверах и на улицах населенных пунктов, говорится в сообщении.

На 13,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 22,3% — в состоянии наркотического опьянения.

Улучшилась обстановка на городском транспорте: количество зарегистрированных здесь преступлений снизилось на 4,7%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 12,7%.

Возможно, на снижение преступности повлияло то, что видеокамер в городах становится все больше, и скрыться преступникам становится все сложнее.

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