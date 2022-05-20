Ассистенты водителя остаются бесполезными

Это выяснилось в ходе масштабных испытаний — системы помощи не работают так, как должны.

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Американская автомобильная ассоциация (ААА) уже два года предупреждает, что системы помощи водителю в большинстве моделей нуждаются в существенной доработке. В 2020 году эксперты ассоциации зафиксировали частые сбои (несрабатывание) систем — каждые 8 миль, или примерно 13 км. Новые испытания 2022 года показали, что с тех пор почти ничего не изменилось.

В испытаниях AAA принимали участие три современных автомобиля:

Subaru Forester, оснащенный системой EyeSight,

Hyundai Santa Fe с системой помощи при вождении на шоссе,

Tesla Model 3 с системой «Автопилот».

Специалисты AAA моделировали самые различные ситуации: выезд автомобиля со встречки в лоб тестируемой машине, переход дороги велосипедистом и множество других.

Результаты испытаний оказались, мягко говоря, неоднозначными. Все системы помощи водителю хорошо видят медленно движущиеся в той же полосе и в том же направлении автомобиль и велосипедиста. Однако все автомобили столкнулись с макетом встречного автомобиля, если тот лишь частично находился в пределах полосы. А в 5 из 15 случаев машины сбили велосипедиста, пересекающего дорогу.

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«Столкновения, которые произошли во время тестов, могли быть смертельными, если бы случились с реальными людьми», — говорит представитель AAA Марк Дженкинс.

Самое главное, говорят эксперты AAA, водители должны понимать, что эти системы не полностью автономны и не способны работать без контроля со стороны человека.

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Фото: ААА